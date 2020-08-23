Киев и еще 15 областей не готовы к ослаблению карантина

Уровень заболеваемости не соответствует необходимым критериям

Уровень заболеваемости не соответствует необходимым критериям

Фото: из открытых источников

Эпидемические показатели остаются завышенными в Киеве и 15 областях Украины. Это не позволяет данным регионам ослабить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сводке Минздрава.

Так, к ослаблению карантина не готовы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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