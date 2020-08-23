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23 августа 2020, 17:46

Киев и еще 15 областей не готовы к ослаблению карантина

23 августа 2020, 17:46
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Уровень заболеваемости не соответствует необходимым критериям
Уровень заболеваемости не соответствует необходимым критериям
Фото: из открытых источников
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Эпидемические показатели остаются завышенными в Киеве и 15 областях Украины. Это не позволяет данным регионам ослабить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сводке Минздрава.

Так, к ослаблению карантина не готовы:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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Киев Украина коронавирус карантин инфекции
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