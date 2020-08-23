Киев и еще 15 областей не готовы к ослаблению карантина
Уровень заболеваемости не соответствует необходимым критериям
Уровень заболеваемости не соответствует необходимым критериям
Эпидемические показатели остаются завышенными в Киеве и 15 областях Украины. Это не позволяет данным регионам ослабить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сводке Минздрава.
Так, к ослаблению карантина не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
"Баба-огонь" или опять айтишник Сенкевич. Что готовят Николаеву грядущие мэрские выборы