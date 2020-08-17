Украинским врачам обещают повышение зарплаты уже с сентября

Следующее повышение ожидается в январе 2021 года

Следующее повышение ожидается в январе 2021 года

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Украинским медработникам начнут повышать заработную плату уже с 1 сентября.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

"Нас ждет с 1 сентября повышение заработной платы нашим медицинским работникам: врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. И мы планируем с января месяца, начиная с первого января, еще больше ее повысить", - сказал Степанов.

Напомним, ранее стало известно, какой будет минимальная зарплата в 2021 году.