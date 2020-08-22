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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 августа 2020, 15:53 21

В "Слуге народа" назвали единственную причину отмены местных выборов

22 августа 2020, 15:53 21
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Корниенко напомнил о прошедшем прецеденте переноса голосования
Фото: Facebook
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Основанием для отмены местных выборов в Украине может быть только введение режима чрезвычайного положения.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

По его словам, на сегодня для их отмены нет никаких оснований.

Думаю, что господин Ляшко (главный санитарный врач - ред.) и вся команда, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решения, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах", - сказал Корниенко.

В качестве примера он привел ситуацию в Украине в 2018 году, когда тогдашний президент Петр Порошенко объявил военное положение в части приграничных областей в связи с нападением российских военных на украинском корабли в Керченском проливе.

Там не проводились выборы в объединенные общины, они проводились позже", - пояснил нардеп.

Напомним, Денис Шмыгаль рассказал, могут ли перенести местные выборы. Правительство не исключает переноса голосования.

Полиция Донетчины не рекомендовала отменять выборы в некоторых общинах области. Именно на рекомендации полиции ссылалась Донецкая ВГА, определяя территории, где выборы провести невозможно.

Слуга народа Минздрав чрезвычайная ситуация правительство Местные выборы Александр Корниенко
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