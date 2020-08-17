Минобразования рекомендует финансировать дистанционное обучение из местных бюджетов

В этом году остатки субвенции на образование составляют более 7 миллиардов гривен

В этом году остатки субвенции на образование составляют более 7 миллиардов гривен

Фото: flickr

Министерство образования и науки будет рекомендовать направлять остатки средств, хранящихся на счетах местных бюджетов, на проведение дистанционного образования учеников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства, передает RegioNews.

По словам главы МОН Сергея Шкарлета, в регионах осталось достаточно образовательной субвенции, чтобы использовать ее для организации дистанционного обучения в школах.

По состоянию на 1 июля в местных бюджетах сформировались остатки нынешней субвенции в размере 7,776 миллиарда гривен. Еще в январе в учреждениях числилось почти 3,4 миллиарда гривен остатков от образовательной субвенции за 2019 год", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эти средства могут быть направлены на любые направления, касающиеся обновления материально-технической базы учреждений образования, в том числе и на дистанционное образование.

Поскольку в новом учебном году в Украине будут так называемые "красные зоны" эпидемической опасности распространения COVID-19, где обучение будет проводиться дистанционно, МОН рекомендует местным властям использовать сэкономленные средства в первую очередь на обеспечение проведения дистанционного обучения", - заявляют в Министерстве образования.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что школы будут работать в штатном режиме, кроме "красных зон".

Также Минздрав разработал рекомендации для школьников в период пандемии. Власть хочет, чтобы дети пошли в школу с 1 сентября.