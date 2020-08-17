09:44  17 августа
В Украине за сутки зафиксировано 1464 новых случая коронавируса
16:43  17 августа
Илья Кива подарил Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Шевченко, Наполеона и Николая II
08:19  17 августа
Ситуация на Донбассе: обстрелов нет, боевики придерживаются режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
17 августа 2020, 13:17 3

Минобразования рекомендует финансировать дистанционное обучение из местных бюджетов

17 августа 2020, 13:17 3
Читайте також українською мовою
В этом году остатки субвенции на образование составляют более 7 миллиардов гривен
В этом году остатки субвенции на образование составляют более 7 миллиардов гривен
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Министерство образования и науки будет рекомендовать направлять остатки средств, хранящихся на счетах местных бюджетов, на проведение дистанционного образования учеников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства, передает RegioNews.

По словам главы МОН Сергея Шкарлета, в регионах осталось достаточно образовательной субвенции, чтобы использовать ее для организации дистанционного обучения в школах.

По состоянию на 1 июля в местных бюджетах сформировались остатки нынешней субвенции в размере 7,776 миллиарда гривен. Еще в январе в учреждениях числилось почти 3,4 миллиарда гривен остатков от образовательной субвенции за 2019 год", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эти средства могут быть направлены на любые направления, касающиеся обновления материально-технической базы учреждений образования, в том числе и на дистанционное образование.

Поскольку в новом учебном году в Украине будут так называемые "красные зоны" эпидемической опасности распространения COVID-19, где обучение будет проводиться дистанционно, МОН рекомендует местным властям использовать сэкономленные средства в первую очередь на обеспечение проведения дистанционного обучения", - заявляют в Министерстве образования.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что школы будут работать в штатном режиме, кроме "красных зон".

Также Минздрав разработал рекомендации для школьников в период пандемии. Власть хочет, чтобы дети пошли в школу с 1 сентября.

Минобразования карантин ученики дисстанционное обучение коронавирус бюджет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Строительные халаты для медиков: в Закарпатской ОГА проходят обыски
17 августа 2020, 12:12
К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 регионов
17 августа 2020, 11:05
Минздрав разработал рекомендации для школьников в период пандемии
17 августа 2020, 10:35
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »