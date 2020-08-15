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15 августа 2020, 17:12 5

В мэры Киева собрался идти экс-руководитель Госэкоинспекции

15 августа 2020, 17:12 5
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Фирсов также ведет свою партию в Киевсовет
Фирсов также ведет свою партию в Киевсовет
Фото: Facebook
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Народный депутат Украины 7 и 8 созыва Егор Фирсов заявил, что будет участвовать в выборах мэра Киева и ведет партию "Экологическая альтернатива" в Киевский городской совет.

Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook.

Сегодня экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского главы. Для этого мы объединились в партию "Экологическая Альтернатива", - отметил Фирсов.

По его словам, пока ни одна политическая сила в Украине не предлагает четкого решения экологических проблем. "На слуху что угодно – тарифы, продажа земли, соросята, но только не проблемы состояния окружающей среды, которые на самом деле касаются каждого из нас", – говорит Фирсов.

У нас нет большого бюджета, поэтому завесить весь Киев своими физиономиями, как Пальчевский, Береза и другие, мы не сможем. Зато у нас есть главное – конкретная идея и цель", - отметил он.

Как информирует экс-руководитель Госэкоинспекции, "Экологическая альтернатива" - это не очередной одноразовый проект под выборы и не имитация. В команде партии есть экологи и активисты. Достичь результата в партии планируют не за счет рекламы, а за счет работы с людьми.

Напомним, весной в Киеве сожгли автомобиль и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова. Тогда чиновник прокомментировал, что "видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции".

выборы Киев партия мэр Киевсовет
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