В Черкассах призывают не допустить приезда хасидов в Умань

Это может нести угрозу для всей страны

Это может нести угрозу для всей страны

Фото: Facebook

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пост мэра в Facebook.

Нас возмущает история с принятием решения по хасидах. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот местные граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник", - написал он.

Бондаренко добавил, что приезд хасидов в Умань может нести угрозу не только для Области, но и для всей Украины.

"Десятки тысяч людей, которые могут быть носителями COVID-19, они несут угрозу населению не только в Умани Черкасской области, но и всей Украины. Это нарушает права украинских граждан, ставит нас в несправедливое положение перед иностранцами", - заявил мэр Черкасс.

Он призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского.

В то же время, мэр Умани Александр Цебрій пригласил жителей Умани на обсуждение вопрос приезда хасидов во время пандемии коронавирус.

Напомним, что в этом году ожидается прибытие в Украину от 5 до 10 тысяч верующих хасидов. Поэтому госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила Министерству иностранных дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош ха-Шана через COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины решили, что приезд десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году является невозможным.