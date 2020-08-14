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14 августа 2020, 11:58 2

"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда "Киев-Запорожье"

14 августа 2020, 11:58 2
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Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах
Фото из открытых источников
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АО "Укрзализныця" с 19 августа возобновляет курсирование поезда №71/72 Киев-Запорожье".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поезд отправится из Запорожья 19 августа, а из Киева -- 20 августа. Он будет курсировать через день.

В "Укрзализныце" отмечают, что для посадки в поезд пассажиры должны быть в защитных масках, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Ранее сообщалось, что "Укрзалызниця" оснастит вагоны видеокамерами и сигнальными кнопками.

Киев карантин Укрзализныця поезд Запорожье
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