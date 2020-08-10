За прошедшую неделю в Украине произошло более трех тысяч пожаров

В большинстве регионов до сих пор преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности

В большинстве регионов до сих пор преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности

Фото: ГСЧС

С начала прошлой недели в Украине спасателями ГСЧС было ликвидировано 3094 пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews. Спасено на пожарах 17 человек и не допущено уничтожения огнем 520 зданий и 65 единиц техники. На пожарах погибло 18 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 11 млн 298 тыс. грн", - говорится в сообщении. По данным спасателей, возросло количество несчастных случаев на водных объекта, за неделю погибли 52 человека. В течении недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 347 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2110 взрывоопасных предметов", - добавили в пресс-службе. Напомним, 7 августа во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопровод, пожар произошел в производственном здании.

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