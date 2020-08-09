В правительстве назвали причины, по которым возможно пересечь границу с Крымом
Попасть на подконтрольную Украине территорию можно только при определенных основаниях
Попасть на подконтрольную Украине территорию можно только при определенных основаниях
Согласно решению Кабинета Министров пропуск граждан через КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом ограничен.
Об этом сообщает представительство президента Украины в Крыму, пишет RegioNews.
Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:
- подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;
- наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;
- необходимость соблюдения принципа единства семьи;
- тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;
- смерть или тяжелая болезнь близких родственников;
- другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).
После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19.
Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Украина закрыла контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с оккупированным Крымом.
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