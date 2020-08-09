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09 августа 2020, 14:28 1

В правительстве назвали причины, по которым возможно пересечь границу с Крымом

09 августа 2020, 14:28 1
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Фото: Офис президента
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Согласно решению Кабинета Министров пропуск граждан через КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом ограничен.

Об этом сообщает представительство президента Украины в Крыму, пишет RegioNews.

Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:

  • подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;
  • наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;
  • необходимость соблюдения принципа единства семьи;
  • тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;
  • смерть или тяжелая болезнь близких родственников;
  • другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).

После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Украина закрыла контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с оккупированным Крымом.

Крым Украина граница КПВВ коронавирус
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