В Киеве хотели взорвать офис "ОПЗЖ" - пресслужба партии

Речь идет о взрывчатке, обнаруженной сегодня утром на Печерске

Речь идет о взрывчатке, обнаруженной сегодня утром на Печерске

Фото из открытых источников

Об этом говорится в сообщении прессслужбы партии, пишет RegioNews.

Отмечается, что представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром. Взрывотехники Национальной полиции Украины, которые прибыли на вызов, подорвали взрывное устройство на месте. Никто не постражав.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что данный случай является попыткой совершения террористического акта, который несет угрозу жизни людей и осуществляется общественно-опасным способом по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром полиция сообщила о найденном в центре Киева на Печерске самодельном взрывном устройстве.