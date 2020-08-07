Житель Чернигова подал в суд на МВД
По его мнению, приказ о приравнивании должностей работников милиции к должностям полиции противоправный
По его мнению, приказ о приравнивании должностей работников милиции к должностям полиции противоправный
Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску жителя города Чернигова к Министерству внутренних дел Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ОАСК, передает RegioNews.
Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить приказ МВД №138 от 17 февраля 2017 года о приравнивании должностей работников милиции к должностям полиции. По мнению истца, оспариваемый приказ не соответствует требованиям Конституции Украины, других законов, а Министр внутренних дел Украины превысил свои полномочия при его издании.
Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.
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