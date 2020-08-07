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07 августа 2020, 12:00 2

Житель Чернигова подал в суд на МВД

07 августа 2020, 12:00 2
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По его мнению, приказ о приравнивании должностей работников милиции к должностям полиции противоправный
По его мнению, приказ о приравнивании должностей работников милиции к должностям полиции противоправный
Фото: ОАСК
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Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску жителя города Чернигова к Министерству внутренних дел Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК, передает RegioNews.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить приказ МВД №138 от 17 февраля 2017 года о приравнивании должностей работников милиции к должностям полиции. По мнению истца, оспариваемый приказ не соответствует требованиям Конституции Украины, других законов, а Министр внутренних дел Украины превысил свои полномочия при его издании.

Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Напомним, Двое чиновников предстанут перед судом за растрату 20 млн гривен КГГА.

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