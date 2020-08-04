Работникам "Укрзализныци" позволят пользоваться газовыми баллончиками

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире Общественного радио, передает RegioNews.

В отношении спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался довольно активно, но не могут работники Укрзализныци ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего вообще", — отметил Криклий.