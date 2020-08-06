В Киеве из-за жары ввели ограничение на движение грузовиков

Ограничение действует на всех подъездах к столице

Ограничение действует на всех подъездах к столице

Фото: flickr

В Киеве запретили движение грузового транспорта, чтобы обезопасить дороги от разрушения в связи с жарой.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, 6 августа с 10:00 и до 22:00 будет действовать запрет на движение грузовиков по дорогам города, вес которых превышает 24 тонны, а нагрузка на ось составляет более 7 тонн.

Такое решение приняли потому, что в Киеве наблюдается превышение температуры воздуха более 28 градусов.

Напомним, 13 июля Рада ужесточила наказание за нарушение ПДД. Закон повышает штрафы за нарушения на дорогах.