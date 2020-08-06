09:34  06 августа
В Украине новый антирекорд, обнаружено 1318 случаев COVID-19
10:43  06 августа
Зеленский уволил заместителя главы Госуправления делами
08:18  06 августа
За прошедшие сутки в зоне ООС зафиксирован один обстрел - штаб
UA | RU
UA | RU
06 августа 2020, 14:52 5

В Киеве из-за жары ввели ограничение на движение грузовиков

06 августа 2020, 14:52 5
Читайте також українською мовою
Ограничение действует на всех подъездах к столице
Ограничение действует на всех подъездах к столице
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Киеве запретили движение грузового транспорта, чтобы обезопасить дороги от разрушения в связи с жарой.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, 6 августа с 10:00 и до 22:00 будет действовать запрет на движение грузовиков по дорогам города, вес которых превышает 24 тонны, а нагрузка на ось составляет более 7 тонн.

Такое решение приняли потому, что в Киеве наблюдается превышение температуры воздуха более 28 градусов.

Напомним, 13 июля Рада ужесточила наказание за нарушение ПДД. Закон повышает штрафы за нарушения на дорогах.

Киев полиция температура погода транспорт дороги
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Во Львове известная волонтер облила себя бензином
06 августа 2020, 13:40
В "Голосе" назвали ответственных за областями на местных выборах
06 августа 2020, 10:39
В Луганской области возле газопровода обнаружили взрывное устройство
06 августа 2020, 08:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
Все видео »
Местные выборы в Ровенской области. Кто против "Слуги народа"
Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »