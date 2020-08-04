В Украине участковых полицейских заменят шерифами

Официально они будут называться полицейскими офицерами общин

Официально они будут называться полицейскими офицерами общин

Об этом рассказал советник главы МВД Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24", пишет Regionews.

Полиция — это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Нацполиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма — полицейский офицер общины, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции, а участковые у нас сейчас так же работают", — сказал он.

Мартыненко объяснил, чем будет отличаться одно от другого.

Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины… и полностью с ней сотрудничать. И тут финансирование в том числе ложится на общину. Это по аналогии — местный шериф, который постоянно со всеми общается", — рассказал он.

Напомним, сегодня также стало известно, что работникам "Укрзализныци" позволят пользоваться газовыми баллончиками.