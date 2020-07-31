В Киеве задержали организатора межрегиональной группировки торговцев оружием

Фигурант наладил незаконное изготовление оружия для продажи

Фигурант наладил незаконное изготовление оружия для продажи

Служба безопасности Украины в рамках усиления мер безопасности в столице и других регионах страны, задержала в Киеве организатора группировки, которая занималась нелегальным сбытом военных средств поражения.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Подпольный цех был оборудован на территории одного из регионов нашей страны. Готовую продукцию сообщники переправляли в столицу почтовыми сервисами. Полученную оружие организатор группы реализовывал через личные связи, в частности в криминальных кругах Киева и других регионах Украины.

Во время обысков по местам проживания фигурантов и "производства" правоохранители обнаружили 3 пистолета-пулемета системы "SA-26" и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов разного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении организатору группировки по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности. Также проверяется информация относительно нелегального поступления обнаруженных боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

Напомним, вчера в Киеве задержали злоумышленников, которые "минировали" здания и метро.