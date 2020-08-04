Штаб ООС сообщил о трех обстрелах на Донбассе

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 04 августа 2020 года #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня, добросовестно выполняя свои задачи по назначению, при этом украинские воины постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника. Сейчас ситуация остается полностью контролируемой нашими воинами. От начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 3 обстрелы со стороны противника. В частности, по одному провокативный выстрела из гранатомета враг совершил около населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское. На других участках фронта режим прекращения огня соблюдался в полной мере. На сознательные провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет. Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, 134 неизвестных взрывчатых предметы нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. В целом по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади почти три с половиной гектара. По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени тяжести. За прошедшие сутки удалось восстановить 6 таких домов. На контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и иную помощь 26 гражданам Украины. Также, огнеборцы из состава Объединенных Сил за сутки потушили 34 пожара. Никто не пострадал. ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ 3 августа вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеские провокации из станкового противотанкового гранатомета замечено в районе населенного пункта Южное, из стрелкового оружия противник стрелял неподалеку от Марьинки, а в районе Майорского – совершил один провоцирующий выстрел из подствольного гранатомета. Единичные неприцільні обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил должным образом выполняют свои задачи другие составляющие сил обороны и правоохранительные органы. За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Об'объединенных сил выявлено 81 административное правонарушение. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5714 транспортных средств и 4848 человек. Также было задержано 7 человек, которых подозревают в причастности к вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Через контрольный пункт'езду-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 994 человека. В обратном направлении проследовало 495 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую территорию Украины пропущено 137 человек, на временно-оккупированную территорию Украины – 187 человек. По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" не функционировало. Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Слава Украине!