Штаб ООС сообщил о трех обстрелах на Донбассе
От начала суток боевики трижды обстреляли ВСУ, потерь среди защитников Украины нет
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Со стороны противника было зафиксировано три обстрела. В частности, по одному провокативному выстрелу из гранатомета враг совершил около населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское.
"На других участках фронта режим прекращения огня соблюдался в полной мере. На сознательные провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет".
Вечерняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 04 августа 2020 года
Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 04 августа 2020 года #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня, добросовестно выполняя свои задачи по назначению, при этом украинские воины постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника. Сейчас ситуация остается полностью контролируемой нашими воинами. От начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 3 обстрелы со стороны противника. В частности, по одному провокативный выстрела из гранатомета враг совершил около населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское. На других участках фронта режим прекращения огня соблюдался в полной мере. На сознательные провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет. Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, 134 неизвестных взрывчатых предметы нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. В целом по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади почти три с половиной гектара. По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени тяжести. За прошедшие сутки удалось восстановить 6 таких домов. На контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и иную помощь 26 гражданам Украины. Также, огнеборцы из состава Объединенных Сил за сутки потушили 34 пожара. Никто не пострадал. ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ 3 августа вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеские провокации из станкового противотанкового гранатомета замечено в районе населенного пункта Южное, из стрелкового оружия противник стрелял неподалеку от Марьинки, а в районе Майорского – совершил один провоцирующий выстрел из подствольного гранатомета. Единичные неприцільні обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил должным образом выполняют свои задачи другие составляющие сил обороны и правоохранительные органы. За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Об'объединенных сил выявлено 81 административное правонарушение. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5714 транспортных средств и 4848 человек. Также было задержано 7 человек, которых подозревают в причастности к вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Через контрольный пункт'езду-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 994 человека. В обратном направлении проследовало 495 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую территорию Украины пропущено 137 человек, на временно-оккупированную территорию Украины – 187 человек. По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" не функционировало. Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Слава Украине!Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 4 августа 2020 г.
Напомним, в зоне ООС за минувшие сутки три обстрела, потерь нет.