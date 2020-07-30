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30 июля 2020, 15:25 15

Вадим Рабинович купил музыкальный телеканал O-TV

30 июля 2020, 15:25 15
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Телеканал продали за почти 10-миллионные долги
Телеканал продали за почти 10-миллионные долги
Фото: Детектор медиа
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Народный депутат 8 созыва от «Блока Петра Порошенко» Александр Бригинец продал свои корпоративные права на музыкальный телеканал O-TV депутату от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадиму Рабиновичу за 2,8 млн грн.

Об этом сам Бригинец сообщил 30 июля "Детектору медиа", пишет RegioNews.

Согласно с сервисом OpenDataBot, нардеп от ОПЗЖ стал владельцем 50% ООО "Музыкальный канал О-ТВ", которым владел Александр Бригинец. Другие 50% компании принадлежат Андрею Алешину, помощнику Вадима Рабиновича на общественных началах .

Бригинец рассказал, что пока был в Верховной Раде, назначенное его партнером руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.

Соответственно, надо было искать инвестиции; что делать с каналом, чтобы он не обанкротился. Надо было искать покупателя, но для этого необходимо согласие другого партнера. Он не всегда проявлял согласие тому или другому покупателю, тем более – их не особо много в это время. Но мы все же нашли возможность", – рассказал он.

Бригинец уточнил, что кандидатуру Вадима Рабиновича согласовали "под обещание", что канал будет музыкальным, будет действовать в соответствии с украинским законодательством и транслировать украинскую музыку.

Хотя то, что было раньше, мне не очень нравилось. Ведь руководство не очень продвигало украинскую музыку, но я как депутат не мог влиять на его деятельность", – добавил Бригинец.

Напомним, сегодня проукраинские активисты приобрели подарочные сертификаты на улучшенные камеры в СИЗО для Медведчука, Шария, Бойко и Рабиновича.

телевидение музыка ОПЗЖ нардеп продажа телеканал Вадим Рабинович
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