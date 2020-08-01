За год площадь пожаров в Украине увеличилась в 40 раз
В Украине за год площадь лесных пожаров увеличилась в 40 раз, наблюдается обострение ситуации с пожарами в природных экосистемах.
Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, передает RegioNews.
Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза, а площадь - в 40 раз. Поэтому противодействие пожарам в экосистемах для ГСЧС имеет сегодня приоритетное значение", - сообщил Чечеткин.
Всего с начала года в пожарах погибли 928 человек, пострадали в результате огня 774 человека. При этом работникам ГСЧС удалось спасти 968 человек.
Напомним, 27 июля пожар на Луганщине уничтожил 40 гектаров пшеницы. В ГСЧС призывают осторожно обращаться с огнем, поскольку пожары в экосистемах, часто возникают по вине людей.