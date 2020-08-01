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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 августа 2020, 11:44 8

За год площадь пожаров в Украине увеличилась в 40 раз

01 августа 2020, 11:44 8
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В среднем каждые сутки подразделения ГСЧС ликвидируют по 280 пожаров
Фото: ГСЧС
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В Украине за год площадь лесных пожаров увеличилась в 40 раз, наблюдается обострение ситуации с пожарами в природных экосистемах.

Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, передает RegioNews.

Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза, а площадь - в 40 раз. Поэтому противодействие пожарам в экосистемах для ГСЧС имеет сегодня приоритетное значение", - сообщил Чечеткин.

Всего с начала года в пожарах погибли 928 человек, пострадали в результате огня 774 человека. При этом работникам ГСЧС удалось спасти 968 человек.

Напомним, 27 июля пожар на Луганщине уничтожил 40 гектаров пшеницы. В ГСЧС призывают осторожно обращаться с огнем, поскольку пожары в экосистемах, часто возникают по вине людей.

Украина пожар погибшие спасатели ГСЧС статистика
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