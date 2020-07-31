Верховную раду ожидает ребрендинг

Здание парламента должна избавиться от "образа из советского прошлого"

Здание парламента должна избавиться от "образа из советского прошлого"

Фото из открытых источников

В Верховной Раде к 30-летию Независимости Украины планируют ребрендинг.

Об этом сообщили заместитель спикера ВР Елена Кондратюк и народный депутат Владимир Вятрович, которых цитирует пресс-служба парламента, пишет RegioNews.

Наша цель - упорядочить разнотипную визуализацию, имеющуюся сегодня. К 30-й годовщине независимости Украины планируем разработать обновленный брендинг Верховной Рады Украины", - рассказала Елена Кондратюк.

Нардеп Владимир Вятрович отметил, что стоит проговорить идеологическую составляющую. Поскольку здание парламента 1939 года не несет правильного посыла для демократичного бренда, а образ советского прошлого.

По результатам встречи, в августе-сентябре 2020 года запланировано провести фокус-группы среди работников Аппарата, народных депутатов, целевых аудиторий и сформировать идеологическую составляющую бренда парламента.

Справка: Рабочая группа по разработке брендинговой стратегии Верховной Рады Украины образована распоряжением председателя парламента Дмитрия Разумкова. Во время двух предыдущих заседаний рабочей группы 18 июня и 2 июля 2020 года обсуждены идеи и видение бренда парламента представителями креативной индустрии.

Напомним, В Офисе президента рассказали о планах празднования нынешнего Дня независимости.