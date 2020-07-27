Пожар на Луганщине уничтожил 40 гектаров пшеницы

В ГСЧС призывают осторожно обращаться с огнем, поскольку пожары в экосистемах, часто возникают по вине людей

В ГСЧС призывают осторожно обращаться с огнем, поскольку пожары в экосистемах, часто возникают по вине людей

Фото: из открытых источников

На Луганщине в Сватовском районе произошел пожар поля, огнем уничтожено пшеницу на площади 40 га.

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

26 июля в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Ковалевка Сватовского района на поле ООО агрофирма "Стельмаховска" (общая площадь 103 га) возник пожар пшеницы на корню”, - говорится в сообщении.

В 16 час. 10 мин. пожар ликвидирован. Огнем уничтожено пшеницу на площади 40 га и спасены пшеницу на площади 63 га. К тушению привлекалось 19 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как сообщают спасатели, 26 июля еще случился пожар в Харьковской области на территории Балаклейского лесного хозяйства.

Вблизи с. Борщевка Балаклейского района на территории Балаклейского лесного хозяйства произошло возгорание лесной подстилки на площади около 2 га", - отмечается в сообщении.

В 16:25 пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 35 человек и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в районе города Марганец Днепропетровской области спасатели ликвидировали лесной пожар площадью 4.5 га.