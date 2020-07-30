В Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19
По состоянию на 30 июля количество новых случаев болезни обнаружили у 1197 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 760 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За время пандемии в Украине COVID-19 диагностировали у 68 794 человек, из них 1 673 умерли, а 38 154 выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано: в Киеве - 199, во Львовской области - 131, Ровенской области - 105 и Ивано-Франковской области - 104", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2698 случаев;
- Волынская область — 3735 случаев;
- Днепропетровская область — 1394 случая;
- Донецкая область — 865 случаев;
- Житомирская область — 1807 случаев;
- Закарпатская область — 5078 случаев;
- Запорожская область — 779 случаев;
- Ивано-Франковская область — 4446 случаев;
- Кировоградская область — 703 случая;
- г. Киев — 8131 случай;
- Киевская область — 3672 случая;
- Львовская область — 9397 случаев;
- Луганская область — 122 случая;
- Николаевская область — 578 случаев;
- Одесская область — 3150 случаев;
- Полтавская область — 431 случай;
- Ровенская область — 5942 случая;
- Сумская область — 484 случая;
- Тернопольская область — 2922 случая;
- Харьковская область — 3626 случаев;
- Херсонская область — 224 случая;
- Хмельницкая область — 1109 случаев;
- Черновицкая область — 5812 случаев;
- Черкасская область — 919 случаев;
- Черниговская область — 789 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что 29 июля в Украине обнаружили 1022 новых зараженных COVID-19, 21 человек умер, а 650 выздоровели.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)