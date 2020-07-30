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В Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19
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30 июля 2020, 09:49 8

В Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19

30 июля 2020, 09:49 8
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Больше всего новых случаев за прошедшие сутки выявили во Львовской области и Киеве
Больше всего новых случаев за прошедшие сутки выявили во Львовской области и Киеве
pixabay.com
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По состоянию на 30 июля количество новых случаев болезни обнаружили у 1197 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 760 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За время пандемии в Украине COVID-19 диагностировали у 68 794 человек, из них 1 673 умерли, а 38 154 выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано: в Киеве - 199, во Львовской области - 131, Ровенской области - 105 и Ивано-Франковской области - 104", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2698 случаев;
  • Волынская область — 3735 случаев;
  • Днепропетровская область — 1394 случая;
  • Донецкая область — 865 случаев;
  • Житомирская область — 1807 случаев;
  • Закарпатская область — 5078 случаев;
  • Запорожская область — 779 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 4446 случаев;
  • Кировоградская область — 703 случая;
  • г. Киев — 8131 случай;
  • Киевская область — 3672 случая;
  • Львовская область — 9397 случаев;
  • Луганская область — 122 случая;
  • Николаевская область — 578 случаев;
  • Одесская область — 3150 случаев;
  • Полтавская область — 431 случай;
  • Ровенская область — 5942 случая;
  • Сумская область — 484 случая;
  • Тернопольская область — 2922 случая;
  • Харьковская область — 3626 случаев;
  • Херсонская область — 224 случая;
  • Хмельницкая область — 1109 случаев;
  • Черновицкая область — 5812 случаев;
  • Черкасская область — 919 случаев;
  • Черниговская область — 789 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 29 июля в Украине обнаружили 1022 новых зараженных COVID-19, 21 человек умер, а 650 выздоровели.

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