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30 июля 2020, 11:14 4

"Укрзализныця" возобновляет рейс до Карпат

30 июля 2020, 11:14 4
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Первый рейс из столицы до Рахова начнет курсировать с 3 августа
Первый рейс из столицы до Рахова начнет курсировать с 3 августа
Фото: из открытых источников
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"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №217/218 Киев-Рахов. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.

Об этом информирует пресс-служба компании, передает RegioNews.

В первый рейс этот поезд отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова - 4 августа и будет курсировать по четным дням", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" напоминают, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлено санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры.

Также для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, с 16 июля "Укрзализныця" будет продавать все места в поездах киевского направления.

Укрзализныця поезд Карпаты карантин отдых
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