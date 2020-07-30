"Укрзализныця" возобновляет рейс до Карпат

Первый рейс из столицы до Рахова начнет курсировать с 3 августа

Первый рейс из столицы до Рахова начнет курсировать с 3 августа

Фото: из открытых источников

"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №217/218 Киев-Рахов. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.

Об этом информирует пресс-служба компании, передает RegioNews.

В первый рейс этот поезд отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова - 4 августа и будет курсировать по четным дням", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" напоминают, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлено санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры.

Также для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, с 16 июля "Укрзализныця" будет продавать все места в поездах киевского направления.