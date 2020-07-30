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30 июля 2020, 12:19 8

В Станице Луганской откроется пункт ПЦР-тестирования для всех желающих - глава ОГА Гайдай

30 июля 2020, 12:19 8
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Фото: Facebook
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Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Станице Луганской заработает мобильный пункт для всех желающих пройти ПЦР-тестирования на COVID-19.

Об этом он сообщил на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции", – подчеркнул Гайдай.

Кроме того, по итогам заседания решено оставить без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мероприятий.

Также поручено продолжить выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 июля количество новых случаев заболевания COVID-19 обнаружили в 1197 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 760 пациентов выздоровели.

коронавирус карантин самоизоляция Луганская область тесты
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