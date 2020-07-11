ПЦР-тесты будут делать в аэропортах Киева и Львова - Криклий
Министерство инфраструктуры работает над ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время совещания в Офисе президента, передает RegioNews.
Таким образом, все прибывшие пассажиры смогут делать там ПЦР-тесты, и в случае отрицательного результата не будут проходить самоизоляцию.
Министр добавил, что во избежание скоплений людей у лабораторий ведутся переговоры с Министерством цифровой трансформации о возможности привязать выдачу результатов к приложению "Действуй дома".
Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину", - говорится в сообщении.
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Напомним, 11 июля в Украине заболевание коронавирусом подтверждено в 819 человек.