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ПЦР-тесты будут делать в аэропортах Киева и Львова - Криклий
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июля 2020, 17:33 3

ПЦР-тесты будут делать в аэропортах Киева и Львова - Криклий

11 июля 2020, 17:33 3
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Фото: flickr
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Министерство инфраструктуры работает над ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

Таким образом, все прибывшие пассажиры смогут делать там ПЦР-тесты, и в случае отрицательного результата не будут проходить самоизоляцию.

Министр добавил, что во избежание скоплений людей у ​​лабораторий ведутся переговоры с Министерством цифровой трансформации о возможности привязать выдачу результатов к приложению "Действуй дома".

Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину", - говорится в сообщении.

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Напомним, 11 июля в Украине заболевание коронавирусом подтверждено в 819 человек.

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