Венедиктова представила своего первого заместителя Говду

Во времена Януковича Говда возглавлял отдел, который давал согласие на все негласные следственные розыскные действия в отношении майдановцев

Во времена Януковича Говда возглавлял отдел, который давал согласие на все негласные следственные розыскные действия в отношении майдановцев

Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила первым заместителем генпрокурора бывшего первого заместителя прокурора Киева Романа Говду.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews. Венедиктова поздравила Говду с назначением на должность. Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще конструктивнее, еще результативнее", – сказала Венедиктова. Справка: Роман Говда в органах прокуратуры работает с августа 2003 года на должностях: помощника прокурора Королевского района Житомира; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела прокуратуры Житомирской области; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела, заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры; прокурора Одесской области; заместителя генерального прокурора; заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры, прокурора города Киева; начальника управления Офиса генерального прокурора. 30 апреля был назначен на должность первого заместителя прокурора Киева. Напомним, 4 мая Венедиктова назначила исполняющим обязанности прокурора города Киева ексзаступника Виктора Шокина Романа Говду.

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