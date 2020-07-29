Правительство одобрило план развития экономики на следующие три года

Документ должны доработать в трехдневный срок

Документ должны доработать в трехдневный срок

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 июля, передает RegioNews.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, прогноз содержит обстоятельный анализ экономических проблем предыдущих лет и ожидания на следующие годы.

Начиная с 2021 года правительство закладывает среднегодовой рост ВВП на 4,6% в последующие годы. Минимальная зарплата на 2021 год составляет 6250 грн в среднем, в 2022 году - 6700 грн, в 2023 - 7200 грн", - подчеркнул Шмыгаль.

Ориентировочный курс гривны к доллару США ожидается на уровне 29-29,8 гривны за доллар США.

Начиная с 2021 года в Украине предполагается постепенное ускорение экономического роста и "формирования качественной основы для устойчивого экономического развития". Отмечается, что в постпандемический период этому должны помочь реформы, а также господдержка бизнеса и производств.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщал, что восстановление экономики Украины рассчитано на три года.