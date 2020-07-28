Полиция установила всех участников нападения на активиста в Одесской области

Операцию "Перехват” завершено

Операцию "Перехват” завершено

Фото: ГУ Нацполіції Одесской области

Все участники стрельбы возле с. Визирка Одесской области установлены. Автомобили, на которых они передвигались, обнаружены и изъяты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, пишет Regionews.

Сейчас проводится осмотр транспортных средств, на которых мужчины передвигались. В одном из автомобилей обнаружен и изъят пистолет травматического действия. Сейчас все участники происшествия установлены. Все они - жители города Южный в возрасте от 25-ти до 31-го года”, - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в рамках начатого по факту хулиганства уголовного производства решается вопрос о задержании подозреваемых в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, лидер одесской ГО "Уличный фронт" Демьян Ганул заявил, что сегодня в обед неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль ВАЗ, которым он добирался из города Южный в Одессу.

По словам Ганула, сначала автомобиль Toyota RAV4 на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes пытались столкнуть его автомобиль с трассы во время движения, а затем начали обстреливать с двух сторон.