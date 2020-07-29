На Днепропетровщине чиновник погорел на взятке в 32 тысячи долларов

Взятку чиновник требовал за решение земельных вопросов

Взятку чиновник требовал за решение земельных вопросов

Фото: Нацполиция

На взятке в 32 тысячи долларов в Днепропетровской области задержали начальника отдела земельных отношений одной из объединенных территориальных громад (ОТГ) области.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Департамент стратегических расследований ГУ Нацполиции.

Средства чиновник требовал за решение земельных вопросов: за каждый выделенный гектар для ведения сельского хозяйства ему должны были заплатить 1000 долларов", - говорится в сообщении.

Согласно данным правоохранителей, для получения в собственность земельных участков для ведения сельского хозяйства гражданин обратился в ОТГ. Руководитель профильного отдела пообещал удовлетворить его обращение, но после уплаты "взноса" - за один гектар земли 1000 долларов.

При проведении расчетов руководителя отдела ОТГ задержали. Из его автомобиля правоохранители изъяли 32 тыс. долларов США полученной неправомерной выгоды. Чиновника задержали", - сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что за вымогательство и получение взятки задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове таможенника приговорили к 6 годам тюрьмы: получил свыше 300 тысяч гривен взятки.