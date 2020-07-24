18:39  24 июля
СБУ усилила меры безопасности в Киеве
18:49  24 июля
ЦИК упростила правила определения избирательного адреса граждан
18:03  24 июля
В зоне ООС боевики трижды стреляли из тяжелого вооружения
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
24 июля 2020, 17:23 4

Полиция начала профилактические проверки на дорогах по всей Украине

24 июля 2020, 17:23 4
Читайте також українською мовою
Количество патрулей на дорогах существенно возрастет
Количество патрулей на дорогах существенно возрастет
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Украине стартовала программа "Безопасное шоссе", которая направлена ​​на уменьшение количества ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, на автодорогах государства будут нести службу около 400 нарядов патрульной полиции. Эти мероприятия будут продолжаться до конца лета.

Цель наших действий - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий", - сказал Клименко.

Он добавил, что сейчас на дорогах горячая пора из-за периода отпусков, поток транспорта и количество ДТП существенно увеличились.

Экипажи полиции будут работать в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах.

Напомним, на Херсонщине полицейские освободили из трудового рабства 13 человек.

ДТП полиция дороги контроль патруль авария
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Харьковщине преступники похитили мужчину и требовали за него $20 тысяч
24 июля 2020, 16:55
На Херсонщине полицейские освободили из трудового рабства 13 человек
24 июля 2020, 12:49
"Полтавского террориста" объявили в розыск, за него обещают вознаграждение
24 июля 2020, 12:03
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »