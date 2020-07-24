Полиция начала профилактические проверки на дорогах по всей Украине

Количество патрулей на дорогах существенно возрастет

Количество патрулей на дорогах существенно возрастет

Фото: flickr

В Украине стартовала программа "Безопасное шоссе", которая направлена ​​на уменьшение количества ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, на автодорогах государства будут нести службу около 400 нарядов патрульной полиции. Эти мероприятия будут продолжаться до конца лета.

Цель наших действий - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий", - сказал Клименко.

Он добавил, что сейчас на дорогах горячая пора из-за периода отпусков, поток транспорта и количество ДТП существенно увеличились.

Экипажи полиции будут работать в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах.

Напомним, на Херсонщине полицейские освободили из трудового рабства 13 человек.