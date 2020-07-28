Суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек
По состоянию на 28 июля в Украине 66 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 36 744 человека выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев заболевания выявили в Ивано-Франковской области - 103, во Львовской области - 147, в Ровенской области - 83 и в Киеве - 110 человек.
В Украине сделали 26 126 тестов, из них 12 655 методом ПЦР и 13 471 методом ИФА.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2627 случаев;
- Волынская область — 3648 случаев;
- Днепропетровская область — 1334 случая;
- Донецкая область — 852 случая;
- Житомирская область — 1744 случая;
- Закарпатская область — 4940 случаев;
- Запорожская область — 753 случая;
- Ивано-Франковская область — 4224 случая;
- Кировоградская область — 697 случаев;
- г. Киев — 7800 случаев;
- Киевская область — 3590 случаев;
- Львовская область — 9099 случаев;
- Луганская область — 121 случай;
- Николаевская область — 562 случая;
- Одесская область — 3031 случай;
- Полтавская область — 401 случай;
- Ровенская область — 5784 случая;
- Сумская область — 454 случая;
- Тернопольская область — 2822 случая;
- Харьковская область — 3478 случаев;
- Херсонская область — 221 случай;
- Хмельницкая область — 1069 случаев;
- Черновицкая область — 5692 случая;
- Черкасская область — 906 случаев;
- Черниговская область — 726 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что две трети пациентов, которые вызывают "скорую помощь", не получают вовремя экстренную медицинскую помощь, и только в 17-18% случаев вызовов машина укладывается в нужное время приезда.
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