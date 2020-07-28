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Суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек
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28 июля 2020, 09:51 11

Суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек

28 июля 2020, 09:51 11
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За время пандемии умерли 1629 человек, из них 13 - за последние сутки, а выздоровели 622 человека
За время пандемии умерли 1629 человек, из них 13 - за последние сутки, а выздоровели 622 человека
pixabay.com
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По состоянию на 28 июля в Украине 66 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 36 744 человека выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Ивано-Франковской области - 103, во Львовской области - 147, в Ровенской области - 83 и в Киеве - 110 человек.

В Украине сделали 26 126 тестов, из них 12 655 методом ПЦР и 13 471 методом ИФА.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2627 случаев;
  • Волынская область — 3648 случаев;
  • Днепропетровская область — 1334 случая;
  • Донецкая область — 852 случая;
  • Житомирская область — 1744 случая;
  • Закарпатская область — 4940 случаев;
  • Запорожская область — 753 случая;
  • Ивано-Франковская область — 4224 случая;
  • Кировоградская область — 697 случаев;
  • г. Киев — 7800 случаев;
  • Киевская область — 3590 случаев;
  • Львовская область — 9099 случаев;
  • Луганская область — 121 случай;
  • Николаевская область — 562 случая;
  • Одесская область — 3031 случай;
  • Полтавская область — 401 случай;
  • Ровенская область — 5784 случая;
  • Сумская область — 454 случая;
  • Тернопольская область — 2822 случая;
  • Харьковская область — 3478 случаев;
  • Херсонская область — 221 случай;
  • Хмельницкая область — 1069 случаев;
  • Черновицкая область — 5692 случая;
  • Черкасская область — 906 случаев;
  • Черниговская область — 726 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что две трети пациентов, которые вызывают "скорую помощь", не получают вовремя экстренную медицинскую помощь, и только в 17-18% случаев вызовов машина укладывается в нужное время приезда.

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