Суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек

За время пандемии умерли 1629 человек, из них 13 - за последние сутки, а выздоровели 622 человека

За время пандемии умерли 1629 человек, из них 13 - за последние сутки, а выздоровели 622 человека

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По состоянию на 28 июля в Украине 66 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 36 744 человека выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. Больше всего новых случаев заболевания выявили в Ивано-Франковской области - 103, во Львовской области - 147, в Ровенской области - 83 и в Киеве - 110 человек. В Украине сделали 26 126 тестов, из них 12 655 методом ПЦР и 13 471 методом ИФА. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 2627 случаев;

Волынская область — 3648 случаев;

Днепропетровская область — 1334 случая;

Донецкая область — 852 случая;

Житомирская область — 1744 случая;

Закарпатская область — 4940 случаев;

Запорожская область — 753 случая;

Ивано-Франковская область — 4224 случая;

Кировоградская область — 697 случаев;

г. Киев — 7800 случаев;

Киевская область — 3590 случаев;

Львовская область — 9099 случаев;

Луганская область — 121 случай;

Николаевская область — 562 случая;

Одесская область — 3031 случай;

Полтавская область — 401 случай;

Ровенская область — 5784 случая;

Сумская область — 454 случая;

Тернопольская область — 2822 случая;

Харьковская область — 3478 случаев;

Херсонская область — 221 случай;

Хмельницкая область — 1069 случаев;

Черновицкая область — 5692 случая;

Черкасская область — 906 случаев;

Черниговская область — 726 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, что две трети пациентов, которые вызывают "скорую помощь", не получают вовремя экстренную медицинскую помощь, и только в 17-18% случаев вызовов машина укладывается в нужное время приезда. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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