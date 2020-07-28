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28 июля 2020, 16:36 4

Фонд COVID-19 распределен, но не потрачен - Шмыгаль

28 июля 2020, 16:36 4
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Из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями пока израсходовано лишь около 10% всех средств
Из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями пока израсходовано лишь около 10% всех средств
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В дальнейшем правительство планирует осуществлять перераспределение «коронавирусного» фонда, в частности, на борьбу с экономическими последствиями пандемии.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время брифинга на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", сообщает Regionews со ссылкой на Укринформ.

Фонд COVID-19 составлял 64,7 млрд грн на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен не означает потрачен. Средства, которые потрачены, - это на сегодня до 10% от общей суммы. Но, конечно, борьба с коронавирусом - процесс длительный и не всегда предсказуемый. Мы будем совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады делать (и уже делали) перераспределение внутри этого фонда", - сказал премьер.

Он отметил, что фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями призван не только обеспечить заработную плату медикам и медицинские средства для больниц. Средства фонда предусмотрены также для борьбы с негативными экономическими явлениями, вызванными коронакризисом.

Мы с этого фонда финансируем и определенные экономические меры, потому что это также борьба с последствиями COVID-19, потому что последствия экономического кризиса, по прогнозам мировых экспертов, могут быть более трагичны, чем последствия медицинского кризиса", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Рада направила почти 1,3 млрд грн из антикоронавирусного фонда на местные выборы.

Также Минфин отчитался об использовании средств фонда по борьбе с COVID-19.

коронавирус бюджетные деньги фонд COVID-19 премьер Денис Шмыгаль экономика кризис
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