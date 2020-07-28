Сильный ливень затопил село в Херсонской области
В Геническом районе Херсонской области в результате сильных дождей подтопило не менее 30 частных домов, в которых проживает 150 человек.
Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.
По словам заместителя начальника полиции области Дениса Захарченко, в селе Сокологорное вода пошла во двор домовладений местных жителей и подтопила несколько десятков домов, в которых проживают более 150 человек.
Правоохранители обеспечивают охрану публичного порядка, помогают работникам службы по чрезвычайным ситуациям в выкачивании воды, наблюдают за домовладениями для недопущения фактов мародерства, а также помогают пострадавшим перевозить вещи", - говорится в сообщении.
На месте дежурят сотрудники районного отдела полиции. На помощь полицейским выехали коллеги из соседних районов и бойцы роты полиции особого назначения.
Напомним, на Прикарпатье планируют разработать противопаводковую программу.