Сильный ливень затопил село в Херсонской области

Уровень воды на улицах достиг около 30 сантиметров

Уровень воды на улицах достиг около 30 сантиметров

Фото: Facebook

В Геническом районе Херсонской области в результате сильных дождей подтопило не менее 30 частных домов, в которых проживает 150 человек.

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

По словам заместителя начальника полиции области Дениса Захарченко, в селе Сокологорное вода пошла во двор домовладений местных жителей и подтопила несколько десятков домов, в которых проживают более 150 человек.

Правоохранители обеспечивают охрану публичного порядка, помогают работникам службы по чрезвычайным ситуациям в выкачивании воды, наблюдают за домовладениями для недопущения фактов мародерства, а также помогают пострадавшим перевозить вещи", - говорится в сообщении.

На месте дежурят сотрудники районного отдела полиции. На помощь полицейским выехали коллеги из соседних районов и бойцы роты полиции особого назначения.

Напомним, на Прикарпатье планируют разработать противопаводковую программу.