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28 июля 2020, 13:59 1

Сильный ливень затопил село в Херсонской области

28 июля 2020, 13:59 1
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Уровень воды на улицах достиг около 30 сантиметров
Фото: Facebook
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В Геническом районе Херсонской области в результате сильных дождей подтопило не менее 30 частных домов, в которых проживает 150 человек.

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

По словам заместителя начальника полиции области Дениса Захарченко, в селе Сокологорное вода пошла во двор домовладений местных жителей и подтопила несколько десятков домов, в которых проживают более 150 человек.

Правоохранители обеспечивают охрану публичного порядка, помогают работникам службы по чрезвычайным ситуациям в выкачивании воды, наблюдают за домовладениями для недопущения фактов мародерства, а также помогают пострадавшим перевозить вещи", - говорится в сообщении.

На месте дежурят сотрудники районного отдела полиции. На помощь полицейским выехали коллеги из соседних районов и бойцы роты полиции особого назначения.

Напомним, на Прикарпатье планируют разработать противопаводковую программу.

полиция Херсон Нацполиция область село
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