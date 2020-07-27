Оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала

Украинские подразделения огонь в ответ не открывали

Украинские подразделения огонь в ответ не открывали

Фото: flickr

Ночью 27 июля в зоне проведения ООС боевики обстреляли позиции украинских войск после начала режима "полной и всеобъемлющей тишины".

Об этом во время брифинга сообщил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, передает RegioNews.

К сожалению, сегодня со стороны противника в 0.20 и 0.45 был обстрел подразделения 36-й бригады морской пехоты из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, потерь со стороны ООС нет. Наши подразделения пока молчат", - сообщил Кравченко.

По его словам, во время обстрела угрозы для жизни и здоровья личного состава не было.

Главнокомандующий Операции объединенных сил добавил, что около 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады был зафиксирован еще один обстрел.

Оккупанты с помощью ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины ПОМ-2", - сказал он.

Также Кравченко уточнил, что в районе села Голубовское боевики обустраивают инфженерни позиции.

Напомним, на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.