18:32  27 июля
Следующее заседание ТКГ состоится 18-19 августа
15:18  27 июля
Граждане Украины будут получать официальные электронные адреса вместе с паспортами
17:43  27 июля
Сводка ООС: два обстрела, потерь нет
UA | RU
UA | RU
27 июля 2020, 18:32 1

Следующее заседание ТКГ состоится 18-19 августа

27 июля 2020, 18:32 1
Читайте також українською мовою
В переговорах наступил плановый трехнедельный перерыв
В переговорах наступил плановый трехнедельный перерыв
Фото: liga.net
Читайте також
українською мовою

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе запланировано на 18-19 августа.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников, пишет RegioNews.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 18-19 августа. Это плановый длинный перерыв. Каждый год, в августе, всегда он не две недели, а, условно говоря, три недели. Это всегда", — рассказал он.

Напомним, на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.

Таким образом оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.

Донбасс переговоры ТКГ заседание Алексей Резников
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Сводка ООС: два обстрела, потерь нет
27 июля 2020, 17:43
В Печерском суде Киева обнаружили вспышку коронавируса
27 июля 2020, 15:37
Кремль не будет гарантировать прекращение огня на Донбассе
27 июля 2020, 15:04
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »