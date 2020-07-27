Следующее заседание ТКГ состоится 18-19 августа

В переговорах наступил плановый трехнедельный перерыв

В переговорах наступил плановый трехнедельный перерыв

Фото: liga.net

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе запланировано на 18-19 августа.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников, пишет RegioNews.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 18-19 августа. Это плановый длинный перерыв. Каждый год, в августе, всегда он не две недели, а, условно говоря, три недели. Это всегда", — рассказал он.

Напомним, на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.

Таким образом оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.