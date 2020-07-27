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27 июля 2020, 15:04 3

Кремль не будет гарантировать прекращение огня на Донбассе

27 июля 2020, 15:04 3
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Российская Федерация не будет давать гарантий соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает RegioNews со ссылкой на ТАСС.

На уровне нормандского формата (закрепить эту договоренность, — ред.) — это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", — сказал он.

Напомним, на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.

Таким образом оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.

Донбасс Россия РФ Владимир Путин Дмитрий Песков огонь
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