Кремль не будет гарантировать прекращение огня на Донбассе

Свою позицию Россия аргументирует тем, что якобы "не является" участником конфликта

Свою позицию Россия аргументирует тем, что якобы "не является" участником конфликта

Российская Федерация не будет давать гарантий соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает RegioNews со ссылкой на ТАСС.

На уровне нормандского формата (закрепить эту договоренность, — ред.) — это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", — сказал он.

Напомним, на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.

Таким образом оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.