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Сводка ООС: два обстрела, потерь нет
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27 июля 2020, 17:43 5

Сводка ООС: два обстрела, потерь нет

27 июля 2020, 17:43 5
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Украинские защитники огонь в ответ не открывали
Украинские защитники огонь в ответ не открывали
Фото: штаб ООС
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Несмотря на перемирие оккупанты с начала суток провоцируют украинских военных.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе населенного пункта Водяное противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Южного в обеденное время совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новомихайловки при помощи ручных противотанковых гранатометов противник осуществил минирование вблизи украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.

В целом же, по сообщению штаба, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские военные продолжают держать линию обороны.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 27 июля 2020 г.

Напомним, на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.

Таким образом оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.

Донбасс РФ военные обстрелы Донецкая область Луганская область
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