Сводка ООС: два обстрела, потерь нет
Несмотря на перемирие оккупанты с начала суток провоцируют украинских военных.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В частности, в районе населенного пункта Водяное противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Южного в обеденное время совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Новомихайловки при помощи ручных противотанковых гранатометов противник осуществил минирование вблизи украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.
В целом же, по сообщению штаба, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские военные продолжают держать линию обороны.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 27 июля 2020 г.
Напомним, на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.
27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.
Таким образом оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.