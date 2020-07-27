Сводка ООС: два обстрела, потерь нет

Украинские защитники огонь в ответ не открывали

Украинские защитники огонь в ответ не открывали

Фото: штаб ООС

Несмотря на перемирие оккупанты с начала суток провоцируют украинских военных.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе населенного пункта Водяное противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Южного в обеденное время совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новомихайловки при помощи ручных противотанковых гранатометов противник осуществил минирование вблизи украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.

В целом же, по сообщению штаба, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские военные продолжают держать линию обороны.

Напомним, на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.

Таким образом оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.