Более половины машин "скорой" не приезжают вовремя на вызовы - Минздрав

В Украине почти 2 тысячи карет "скорой", которые старше 10 лет

В Украине почти 2 тысячи карет "скорой", которые старше 10 лет

Фото: flickr

Две трети пациентов, которые вызывают "скорую помощь", не получают вовремя экстренную медицинскую помощь, и только в 17-18% случаев вызовов машина укладывается в нужное время приезда.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Те нормативы, которые установлены, они составляют 10 минут по городу и 20 минут за городом. В такие нормативы должны вкладываться не менее 75% машин скорой помощи", - сказал министр.

По его словам, из общего количества в 6,8 миллиона вызовов, 4,7 миллиона являются несвоевременными. По мнению Степанова, в этом виноваты водители, которые не всегда уступают "скорой" на дорогах.

Он считает, что за непропуск машины экстренной медицинской помощи необходимо увеличивать штрафы.

Всего в Украине 1807 карет "скорой", которые старше 10 лет или которые не подлежат эксплуатации. До конца года планируется приобрести около 400 автомобилей, они будут распределены между областями.

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Напомним, по состоянию на 27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных.