09:51  27 июля
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 807 новых случаев
15:18  27 июля
Граждане Украины будут получать официальные электронные адреса вместе с паспортами
15:11  27 июля
Подъем танкера Delfi в Одессе начнут с конца августа - АМПУ
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 июля 2020, 12:12 5

Более половины машин "скорой" не приезжают вовремя на вызовы - Минздрав

27 июля 2020, 12:12 5
Читайте також українською мовою
В Украине почти 2 тысячи карет "скорой", которые старше 10 лет
В Украине почти 2 тысячи карет "скорой", которые старше 10 лет
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Две трети пациентов, которые вызывают "скорую помощь", не получают вовремя экстренную медицинскую помощь, и только в 17-18% случаев вызовов машина укладывается в нужное время приезда.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Те нормативы, которые установлены, они составляют 10 минут по городу и 20 минут за городом. В такие нормативы должны вкладываться не менее 75% машин скорой помощи", - сказал министр.

По его словам, из общего количества в 6,8 миллиона вызовов, 4,7 миллиона являются несвоевременными. По мнению Степанова, в этом виноваты водители, которые не всегда уступают "скорой" на дорогах.

Он считает, что за непропуск машины экстренной медицинской помощи необходимо увеличивать штрафы.

Всего в Украине 1807 карет "скорой", которые старше 10 лет или которые не подлежат эксплуатации. До конца года планируется приобрести около 400 автомобилей, они будут распределены между областями.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных.

медицина скорая помощь Минздрав Максим Степанов здравохранение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине изменили протокол лечения коронавируса
26 июля 2020, 13:54
В Украине за сутки 920 новых случаев COVID-19, выздоровели 310 пациентов
26 июля 2020, 10:38
В Украине введут 2D-кодировку лекарств - Минздрав
24 июля 2020, 12:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »