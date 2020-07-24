В Украине введут 2D-кодировку лекарств - Минздрав

На внедрение 2D-кодирования может уйти более двух лет

На внедрение 2D-кодирования может уйти более двух лет

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 2D-кодирование будет осуществляться при производстве препаратов, код сразу вносится в общую систему, и путь лекарственного средства можно будет отслеживать от производства к аптеке. Это поможет в борьбе с фальсификатом.

Об этом министр рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

По данным ВОЗ, до 10% лекарственных средств, которые есть на рынке Украины, фальсифицированы. Это большой риск для пациентов. ...Первое, что мы проговорили, - введение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех, используемых и зарегистрированных в Украине. Это и украинского, и импортного производства. Такова мировая практика", - сказал Степанов.

По его словам, первыми на 2D-кодирование будут переведены те лекарственные средства, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".

Ранее сообщалось, в Украине продолжается исследование четырех лекарственных средств от COVID-19, по ним уже идет клиническое испытание.