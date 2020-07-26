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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 июля 2020, 13:54 6

В Украине изменили протокол лечения коронавируса

26 июля 2020, 13:54 6
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В него добавили некоторые новые препараты
В него добавили некоторые новые препараты
Фото: скриншот видео
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Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол по лечению Covid-19 и исключило из него два медицинских препарата.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, теперь лечить COVID-19 позволили дексаметазоном. Также были расширены правила использования ремдесивира и изменены - ​​гидроксихлорохина. Полностью исключены из этого списка такие лекарственные средства, как лопинавир и ритонавир.

Министр подчеркнул, что лексаметазон - это гормональный препарат, и поэтому в протоколе очень четко прописана схема, каким образом его можно использовать.

Он применяется исключительно в кислородно-зависимых состояниях, когда у человека уже развилась дыхательная недостаточность. И только в условиях госпитализации, под наблюдением врача его можно использовать", - сказал Степанов.

В то же время он предостерег украинцев от приема дексаметазона амбулаторно, поскольку это серьезный препарат, использование которого без присмотра медиков может навредить.

Что же касается гидроксихлорохина, то его теперь можно использовать только при состояниях COVID-19 средней тяжести и исключительно в условиях стационара, поскольку препарат имеет определенные побочные эффекты.

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Напомним, в Украине за сутки 920 новых случаев COVID-19, выздоровели 310 пациентов.

коронавирус Минздрав COVID-19 протокол лечения Максим Степанов
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