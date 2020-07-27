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Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 807 новых случаев
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27 июля 2020, 09:51 1

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 807 новых случаев

27 июля 2020, 09:51 1
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За прошедшие сутки умерли 11 больных
pixabay.com
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По состоянию на 27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, а 36 122 пациенты выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов", - говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 120 человек, в Ивано-Франковской - 96, в Ровенской - 78, в Киеве - 70.

Ни одного случая заболевания не выявили в Хмельницкой, Донецкой, Полтавской и Луганской областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2589 случаев;
  • Волынская область — 3616 случаев;
  • Днепропетровская область — 1330 случаев;
  • Донецкая область — 850 случаев;
  • Житомирская область — 1723 случая;
  • Закарпатская область — 4874 случая;
  • Запорожская область — 750 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 4121 случай;
  • Кировоградская область — 695 случаев;
  • г. Киев — 7690 случаев;
  • Киевская область — 3548 случаев;
  • Львовская область — 8952 случая;
  • Луганская область — 120 случаев;
  • Николаевская область — 559 случаев;
  • Одесская область — 2960 случаев;
  • Полтавская область — 394 случая;
  • Ровенская область — 5701 случай;
  • Сумская область — 445 случаев;
  • Тернопольская область — 2773 случая;
  • Харьковская область — 3431 случай;
  • Херсонская область — 220 случаев;
  • Хмельницкая область — 1059 случаев;
  • Черновицкая область — 5634 случая;
  • Черкасская область — 902 случая;
  • Черниговская область — 720 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 920 новых случаев COVID-19.

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