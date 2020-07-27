Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 807 новых случаев
По состоянию на 27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, а 36 122 пациенты выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов", - говорится в сообщении.
Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 120 человек, в Ивано-Франковской - 96, в Ровенской - 78, в Киеве - 70.
Ни одного случая заболевания не выявили в Хмельницкой, Донецкой, Полтавской и Луганской областях.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2589 случаев;
- Волынская область — 3616 случаев;
- Днепропетровская область — 1330 случаев;
- Донецкая область — 850 случаев;
- Житомирская область — 1723 случая;
- Закарпатская область — 4874 случая;
- Запорожская область — 750 случаев;
- Ивано-Франковская область — 4121 случай;
- Кировоградская область — 695 случаев;
- г. Киев — 7690 случаев;
- Киевская область — 3548 случаев;
- Львовская область — 8952 случая;
- Луганская область — 120 случаев;
- Николаевская область — 559 случаев;
- Одесская область — 2960 случаев;
- Полтавская область — 394 случая;
- Ровенская область — 5701 случай;
- Сумская область — 445 случаев;
- Тернопольская область — 2773 случая;
- Харьковская область — 3431 случай;
- Херсонская область — 220 случаев;
- Хмельницкая область — 1059 случаев;
- Черновицкая область — 5634 случая;
- Черкасская область — 902 случая;
- Черниговская область — 720 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 920 новых случаев COVID-19.
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