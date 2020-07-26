В Украине за сутки 920 новых случаев COVID-19, выздоровели 310 пациентов
За сутки в Украине зафиксировано 920 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего с начала эпидемии заболело 64 849 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За сутки лабораторно подтверждено 920 новых больных коронавирусом, 15 из них умерли, выздоровели 310 пациентов.
С начала эпидемии зафиксировано 1605 летальных от COVID-19, 35 807 пациентов выздоровели.
Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Львовской области - 130 и в Киеве - 95.
Также в Ровенской зафиксировали 81 случай коронавируса, в Ивано-Франковской области - 88. Ни одного случая заболевания не выявили в Херсонской и Черкасской областях.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Винницкая область - 2549 случаев;
Волынская область - 3560 случаев;
Днепропетровская область - 1329 случаев;
Донецкая область - 850 случаев;
Житомирская область - 1709 случаев;
Закарпатская область - 4841 случай;
Запорожская область - 734 случая;
Ивано-Франковская область - 4025 случаев;
Кировоградская область - 693 случая;
г. Киев - 7620 случаев;
Киевская область - 3503 случая;
Львовская область - 8832 случая;
Луганская область - 120 случаев;
Николаевская область - 546 случаев;
Одесская область - 2907 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ровенская область - 5623 случая;
Сумская область - 430 случаев;
Тернопольская область - 2725 случаев;
Харьковская область - 3381 случай;
Херсонская область - 219 случаев;
Хмельницкая область - 1059 случаев;
Черновицкая область - 5592 случая;
Черкасская область - 897 случаев;
Черниговская область - 711 случаев.
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Напомним, за прошедшие в Украине зафиксировали 1106 новых случаев COVID-19, умерло 19 больных, а 611 – выздоровело.