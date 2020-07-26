В Украине за сутки 920 новых случаев COVID-19, выздоровели 310 пациентов

Также поступило 986 ​​новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом

Также поступило 986 ​​новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом

Фото: flickr

За сутки в Украине зафиксировано 920 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего с начала эпидемии заболело 64 849 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За сутки лабораторно подтверждено 920 новых больных коронавирусом, 15 из них умерли, выздоровели 310 пациентов.

С начала эпидемии зафиксировано 1605 летальных от COVID-19, 35 807 пациентов выздоровели.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Львовской области - 130 и в Киеве - 95.

Также в Ровенской зафиксировали 81 случай коронавируса, в Ивано-Франковской области - 88. Ни одного случая заболевания не выявили в Херсонской и Черкасской областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2549 случаев;

Волынская область - 3560 случаев;

Днепропетровская область - 1329 случаев;

Донецкая область - 850 случаев;

Житомирская область - 1709 случаев;

Закарпатская область - 4841 случай;

Запорожская область - 734 случая;

Ивано-Франковская область - 4025 случаев;

Кировоградская область - 693 случая;

г. Киев - 7620 случаев;

Киевская область - 3503 случая;

Львовская область - 8832 случая;

Луганская область - 120 случаев;

Николаевская область - 546 случаев;

Одесская область - 2907 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 5623 случая;

Сумская область - 430 случаев;

Тернопольская область - 2725 случаев;

Харьковская область - 3381 случай;

Херсонская область - 219 случаев;

Хмельницкая область - 1059 случаев;

Черновицкая область - 5592 случая;

Черкасская область - 897 случаев;

Черниговская область - 711 случаев.

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Напомним, за прошедшие в Украине зафиксировали 1106 новых случаев COVID-19, умерло 19 больных, а 611 – выздоровело.