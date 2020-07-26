В Харькове на автомойке произошел взрыв ручной гранаты

Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

Фото: Нацполиция

Ночью 26 июля в Харькове произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской.

Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж, передает RegioNews.

По данным следствия, взорвалась ручная граната РГД-5.

В полицию от владельца автомойки по адресу улица Глебовская, 1 поступило сообщение о том, что в помещении разбиты окна, поврежден фасад и перед зданием в земле образована воронка", - говорится в сообщении.

О пострадавших в результате взрыва не сообщается.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на Черниговщине работник райсовета погиб от взрыва автомобиля, полиция квалифицировала дело как умышленное убийство.