На Черниговщине работник райсовета погиб от взрыва автомобиля

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

Мужчина находился возле авто, когда прогремел взрыв. Известно, что погибший проработал водителем в Нежинском райсовете.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно известно, что он подошел к своему автомобилю, возможно там что-то чинил, и там взорвался взрывоопасный предмет. Что именно, пока не известно", - рассказал председатель райсовета Олег Бузун.