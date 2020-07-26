На Черниговщине работник райсовета погиб от взрыва автомобиля
В Нежине Черниговской области возле собственного автомобиля подорвался 53-летний мужчина.
Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.
Мужчина находился возле авто, когда прогремел взрыв. Известно, что погибший проработал водителем в Нежинском райсовете.
Что именно взорвалось, устанавливает следствие. Труп мужчины полицейские нашли возле автомобиля", - сообщили в полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Предварительно известно, что он подошел к своему автомобилю, возможно там что-то чинил, и там взорвался взрывоопасный предмет. Что именно, пока не известно", - рассказал председатель райсовета Олег Бузун.
Напомним, 22 июля у "Дворца Украина" в центре Киева взорвался автомобиль.