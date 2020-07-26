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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 июля 2020, 15:25 6

На Черниговщине работник райсовета погиб от взрыва автомобиля

26 июля 2020, 15:25 6
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В Нежине Черниговской области возле собственного автомобиля подорвался 53-летний мужчина.

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

Мужчина находился возле авто, когда прогремел взрыв. Известно, что погибший проработал водителем в Нежинском райсовете.

Что именно взорвалось, устанавливает следствие. Труп мужчины полицейские нашли возле автомобиля", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно известно, что он подошел к своему автомобилю, возможно там что-то чинил, и там взорвался взрывоопасный предмет. Что именно, пока не известно", - рассказал председатель райсовета Олег Бузун.

Напомним, 22 июля у "Дворца Украина" в центре Киева взорвался автомобиль.

чиновники взрыв убийство авто Черниговская область
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