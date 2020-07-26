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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 липня 2020, 17:43 2

У Харкові біля автомийки стався вибух ручної гранати

26 липня 2020, 17:43 2
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Поліція відкрила кримінальну справу
Поліція відкрила кримінальну справу
Фото: Нацполіція
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Вночі 26 липня у Харкові стався вибух на території автомобільної мийки на вулиці Глібівській.

Про це повідомив керівник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Чиж, передає RegioNews.

За даними слідства, вибухнула ручна граната РГД-5.

До поліції від власника автомийки за адресою вулиця Глібівська, 1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні розбиті вікна, пошкоджений фасад та перед будівлею в землі утворена воронка", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих в результаті вибуху не повідомляють.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять розслідування та встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Чернігівщині працівник райради загинув від вибуху автомобіля, поліція кваліфікувала справу як навмисне вбивство.

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