У Харкові біля автомийки стався вибух ручної гранати

Поліція відкрила кримінальну справу

Поліція відкрила кримінальну справу

Фото: Нацполіція

Вночі 26 липня у Харкові стався вибух на території автомобільної мийки на вулиці Глібівській.

Про це повідомив керівник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Чиж, передає RegioNews.

За даними слідства, вибухнула ручна граната РГД-5.

До поліції від власника автомийки за адресою вулиця Глібівська, 1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні розбиті вікна, пошкоджений фасад та перед будівлею в землі утворена воронка", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих в результаті вибуху не повідомляють.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять розслідування та встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Чернігівщині працівник райради загинув від вибуху автомобіля, поліція кваліфікувала справу як навмисне вбивство.