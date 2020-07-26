10:38  26 июля
В Украине за сутки 920 новых случаев COVID-19, выздоровели 310 пациентов
13:06  26 июля
Киевский штаб "Слуги народа" возглавит Александр Корниенко
18:22  26 июля
В Зайцево горят дома после обстрела боевиков
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 июля 2020, 16:15 4

Во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия

26 июля 2020, 16:15 4
Читайте також українською мовою
Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и находится в коме
Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и находится в коме
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области сотрудник одного из территориальных подразделений полиции наехал на пешехода и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает областное управление Нацполиции, передает RegioNews.

Известно, что ДТП произошло в селе Верчаны поздно вечером 19 июля, однако сообщили о нем только сейчас. Личность полицейского установили только через несколько дней.

Пострадавший в результате наезда получил открытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Сейчас он находится в реанимации в коме.

23 июля руководитель полиции Львовщины Василий Виконский принял решение уволить милиционера и передал материалы служебного расследования в ГБР", - говорится в сообщении.

Полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, под Киевом произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовик, легковушка и маршрутка.

ГБР преступление ДТП полиция Львовщина
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Полтавского террориста" до сих пор ищут: задействовали квадрокоптеры и приборы ночного видения
25 июля 2020, 17:21
В центре Киева стреляли по студентам из Азербайджана
25 июля 2020, 15:13
Под Киевом произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовик, легковушка и маршрутка
25 июля 2020, 14:12
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »