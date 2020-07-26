Во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и находится в коме

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и находится в коме

Фото: flickr

Во Львовской области сотрудник одного из территориальных подразделений полиции наехал на пешехода и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает областное управление Нацполиции, передает RegioNews.

Известно, что ДТП произошло в селе Верчаны поздно вечером 19 июля, однако сообщили о нем только сейчас. Личность полицейского установили только через несколько дней.

Пострадавший в результате наезда получил открытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Сейчас он находится в реанимации в коме.

23 июля руководитель полиции Львовщины Василий Виконский принял решение уволить милиционера и передал материалы служебного расследования в ГБР", - говорится в сообщении.

Полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, под Киевом произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовик, легковушка и маршрутка.