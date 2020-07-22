В Украине перенесли на два года проведение переписи населения
В течении ближайших двух лет в Украине перепись населения проводить не будут.
Об этом сообщил во время брифинга министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.
По его словам, это невозможно, пока в Украине и мире продолжается пандемия COVID-19.
Чиновник заверил, что Государственная служба статистики к проведению переписи населения полностью готова.
Второй вопрос - это стоимость. И, если мы будем это проводить в классическом виде, то это не в этом году точно и, я думаю, не в следующем", - сказал он.
По результатам электронного переписи населения, которая проводилась в прошлом году, численность населения в Украине составляла 37 млн 289 тыс 300 человек без Крыма и ОРДЛО.
Напомним, Дубилет хочет пересчитать население в Крыму и ОРДЛО с помощью спутника.