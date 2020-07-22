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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 июля 2020, 17:47 14

В Украине перенесли на два года проведение переписи населения

22 июля 2020, 17:47 14
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Фото: flickr
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В течении ближайших двух лет в Украине перепись населения проводить не будут.

Об этом сообщил во время брифинга министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, это невозможно, пока в Украине и мире продолжается пандемия COVID-19.

Чиновник заверил, что Государственная служба статистики к проведению переписи населения полностью готова.

Второй вопрос - это стоимость. И, если мы будем это проводить в классическом виде, то это не в этом году точно и, я думаю, не в следующем", - сказал он.

По результатам электронного переписи населения, которая проводилась в прошлом году, численность населения в Украине составляла 37 млн 289 тыс 300 человек без Крыма и ОРДЛО.

Напомним, Дубилет хочет пересчитать население в Крыму и ОРДЛО с помощью спутника.

Кабмин Украина перепись населения население люди
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