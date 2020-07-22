Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа

Правительство также вводит четыре зоны по уровню заболеваемости: зеленую, желтую, оранжевую и красную

Правительство также вводит четыре зоны по уровню заболеваемости: зеленую, желтую, оранжевую и красную

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины 22 июля принял решение о продлении карантина в стране до 31 августа. Известно, что документ приняли с доработкой в один день.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Работа на уровне отдельных регионов, работа на локальном уровне доказала свою эффективность, поэтому мы будем практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости и недопущения пиков или перезагрузки системы здравоохранения", - сказал Шмыгаль.

Отмечается, что правила продленного адаптивного карантина, не меняются: масочный режим, социальная дистанция и антисептики.

Продление адаптивного карантина позволит уменьшить нагрузку на больницы и врачей.

Также Минздрав разделит все регионы по уровню заболеваемости на четыре зоны.

"Это новое постановление, которое предлагается использовать с 1 по 31 августа. Оно будет регламентировать установление карантина на территории Украины. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единиц устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровень эпидемиологической опасности", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на базе собранных данных.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на следующей неделе планирует рассмотреть необходимость продления адаптивного карантина в регионах.

Минздрав разрабатывает правила, по которым школы начнут работу с 1 сентября.