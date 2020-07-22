Суточный показатель COVID-19 в Украине резко вырос: заразились 829 человек

За прошедшие сутки 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли

За прошедшие сутки 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли

pixabay.com

В Украине с начала пандемии заболело 60 995 человек, из них 33 172 выздоровели, летальных исходов - 1 534.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 132, Львовской области - 124, Ивано-Франковской области - 78, Закарпатской области - 60 и Харьковской области - 57", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ни одного нового случая не зафиксировали в Луганской области.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2364 случая;

Волынская область — 3359 случаев;

Днепропетровская область — 1260 случаев;

Донецкая область — 813 случаев;

Житомирская область —1634 случая;

Закарпатская область — 4578 случаев;

Запорожская область — 691 случай;

Ивано-Франковская область — 3689 случаев;

Кировоградская область — 688 случаев;

г. Киев — 7166 случаев;

Киевская область — 3359 случаев;

Львовская область — 8353 случая;

Луганская область — 110 случаев;

Николаевская область — 527 случаев;

Одесская область — 2660 случаев;

Полтавская область — 360 случаев;

Ровенская область — 5232 случая;

Сумская область — 383 случая;

Тернопольская область — 2508 случаев;

Харьковская область — 3139 случаев;

Херсонская область — 217 случаев;

Хмельницкая область — 994 случая;

Черновицкая область — 5404 случая;

Черкасская область — 853 случая;

Черниговская область — 654 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 21 июля в Украине коронавирусом заразились еще 673 человека.

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