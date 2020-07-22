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Суточный показатель COVID-19 в Украине резко вырос: заразились 829 человек
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22 июля 2020, 09:49 10

Суточный показатель COVID-19 в Украине резко вырос: заразились 829 человек

22 июля 2020, 09:49 10
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За прошедшие сутки 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли
pixabay.com
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В Украине с начала пандемии заболело 60 995 человек, из них 33 172 выздоровели, летальных исходов - 1 534.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 132, Львовской области - 124, Ивано-Франковской области - 78, Закарпатской области - 60 и Харьковской области - 57", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ни одного нового случая не зафиксировали в Луганской области.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2364 случая;
  • Волынская область — 3359 случаев;
  • Днепропетровская область — 1260 случаев;
  • Донецкая область — 813 случаев;
  • Житомирская область —1634 случая;
  • Закарпатская область — 4578 случаев;
  • Запорожская область — 691 случай;
  • Ивано-Франковская область — 3689 случаев;
  • Кировоградская область — 688 случаев;
  • г. Киев — 7166 случаев;
  • Киевская область — 3359 случаев;
  • Львовская область — 8353 случая;
  • Луганская область — 110 случаев;
  • Николаевская область — 527 случаев;
  • Одесская область — 2660 случаев;
  • Полтавская область — 360 случаев;
  • Ровенская область — 5232 случая;
  • Сумская область — 383 случая;
  • Тернопольская область — 2508 случаев;
  • Харьковская область — 3139 случаев;
  • Херсонская область — 217 случаев;
  • Хмельницкая область — 994 случая;
  • Черновицкая область — 5404 случая;
  • Черкасская область — 853 случая;
  • Черниговская область — 654 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 21 июля в Украине коронавирусом заразились еще 673 человека.

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