Суточный показатель COVID-19 в Украине резко вырос: заразились 829 человек
В Украине с начала пандемии заболело 60 995 человек, из них 33 172 выздоровели, летальных исходов - 1 534.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 132, Львовской области - 124, Ивано-Франковской области - 78, Закарпатской области - 60 и Харьковской области - 57", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Ни одного нового случая не зафиксировали в Луганской области.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2364 случая;
- Волынская область — 3359 случаев;
- Днепропетровская область — 1260 случаев;
- Донецкая область — 813 случаев;
- Житомирская область —1634 случая;
- Закарпатская область — 4578 случаев;
- Запорожская область — 691 случай;
- Ивано-Франковская область — 3689 случаев;
- Кировоградская область — 688 случаев;
- г. Киев — 7166 случаев;
- Киевская область — 3359 случаев;
- Львовская область — 8353 случая;
- Луганская область — 110 случаев;
- Николаевская область — 527 случаев;
- Одесская область — 2660 случаев;
- Полтавская область — 360 случаев;
- Ровенская область — 5232 случая;
- Сумская область — 383 случая;
- Тернопольская область — 2508 случаев;
- Харьковская область — 3139 случаев;
- Херсонская область — 217 случаев;
- Хмельницкая область — 994 случая;
- Черновицкая область — 5404 случая;
- Черкасская область — 853 случая;
- Черниговская область — 654 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что по состоянию на утро 21 июля в Украине коронавирусом заразились еще 673 человека.
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