В Одесском аэропорту будут делать тесты на COVID-19

Это позволит не проходить самоизоляцию пассажирам из стран "красной" зоны

Это позволит не проходить самоизоляцию пассажирам из стран "красной" зоны

Фото: flickr

21 июля в аэропорту Одессы начнет работу пункт для забора анализов и проведения ПЦР-тестирования пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает RegioNews.

Известно, что сбор анализов разместят в медпункте аэропорта, который будет действовать при выполнении международных рейсов, а также рейсов из аэропорта "Борисполь"

Данная услуга будет полезна для путешественников, которые прибывают из стран "красной" зоны и вынуждены соблюдать 14-дневную самоизоляцию согласно постановлению Кабинета Министров Украины", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Если не будет подтверждено наличие вируса, путешественник сможет через 24-48 рабочих часов завершить самоизоляцию. Это происходит следующим образом:

- лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины в течение 24-48 рабочих часов после забора анализов;

- данные автоматически синхронизируются с сервисом "Действуй дома", который сообщает пассажиру о возможности прекращения самоизоляции.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал, что ПЛР-тесты будут делать в аэропортах Киева и Львова.