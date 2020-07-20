Коронавирус в Украине: за сутки 651 новый больной и 13 смертей

Больше всего инфицированных зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и Киеве

Больше всего инфицированных зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и Киеве

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С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 59 493 человек, 1 498 умерли, а 3 1439 выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки заболел 651 человек, из них 34 ребенка и 27 медицинских работников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 13 летальных случаев, выздоровели 560 пациентов", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской области - 115, в Закарпатской - 86, в Ивано-Франковской - 72, а в Киеве - 77.

Новых случаев заражения за сутки не фиксировали в Хмельницкой, Черниговской, Херсонской и Луганской областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2317 случаев;

Волынская область — 3281 случай;

Днепропетровская область — 1209 случаев;

Донецкая область — 794 случая;

Житомирская область — 1602 случая;

Закарпатская область — 4440 случаев;

Запорожская область — 669 случаев;

Ивано-Франковская область — 3536 случаев;

Кировоградская область — 687 случаев;

г. Киев — 6961 случай;

Киевская область — 3308 случаев;

Львовская область — 8115 случаев;

Луганская область — 106 случаев;

Николаевская область — 522 случая;

Одесская область — 2573 случая;

Полтавская область — 353 случая;

Ровенская область — 5144 случая;

Сумская область — 371 случай;

Тернопольская область — 2456 случаев;

Харьковская область — 3033 случая;

Херсонская область — 213 случаев;

Хмельницкая область — 980 случаев;

Черновицкая область — 5332 случая;

Черкасская область — 845 случаев;

Черниговская область — 642 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 19 июля в Украине зафиксирован 731 новый случай заболевания коронавирусом.

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