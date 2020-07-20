Коронавирус в Украине: за сутки 651 новый больной и 13 смертей
С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 59 493 человек, 1 498 умерли, а 3 1439 выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За прошедшие сутки заболел 651 человек, из них 34 ребенка и 27 медицинских работников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 13 летальных случаев, выздоровели 560 пациентов", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской области - 115, в Закарпатской - 86, в Ивано-Франковской - 72, а в Киеве - 77.
Новых случаев заражения за сутки не фиксировали в Хмельницкой, Черниговской, Херсонской и Луганской областях.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2317 случаев;
- Волынская область — 3281 случай;
- Днепропетровская область — 1209 случаев;
- Донецкая область — 794 случая;
- Житомирская область — 1602 случая;
- Закарпатская область — 4440 случаев;
- Запорожская область — 669 случаев;
- Ивано-Франковская область — 3536 случаев;
- Кировоградская область — 687 случаев;
- г. Киев — 6961 случай;
- Киевская область — 3308 случаев;
- Львовская область — 8115 случаев;
- Луганская область — 106 случаев;
- Николаевская область — 522 случая;
- Одесская область — 2573 случая;
- Полтавская область — 353 случая;
- Ровенская область — 5144 случая;
- Сумская область — 371 случай;
- Тернопольская область — 2456 случаев;
- Харьковская область — 3033 случая;
- Херсонская область — 213 случаев;
- Хмельницкая область — 980 случаев;
- Черновицкая область — 5332 случая;
- Черкасская область — 845 случаев;
- Черниговская область — 642 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что по состоянию на утро 19 июля в Украине зафиксирован 731 новый случай заболевания коронавирусом.
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