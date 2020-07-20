09:52  20 июля
Коронавирус в Украине: за сутки 651 новый больной и 13 смертей
11:04  20 июля
Задержание экс-главы "Укравтодора": НАБУ и САП проводят обыски в Киеве и Львове
08:19  20 июля
Сутки на Донбассе: боевики 17 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 июля 2020, 09:52 9

Коронавирус в Украине: за сутки 651 новый больной и 13 смертей

20 июля 2020, 09:52 9
Читайте також українською мовою
Больше всего инфицированных зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и Киеве
Больше всего инфицированных зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и Киеве
pixabay.com
Читайте також
українською мовою

С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 59 493 человек, 1 498 умерли, а 3 1439 выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки заболел 651 человек, из них 34 ребенка и 27 медицинских работников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 13 летальных случаев, выздоровели 560 пациентов", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской области - 115, в Закарпатской - 86, в Ивано-Франковской - 72, а в Киеве - 77.

Новых случаев заражения за сутки не фиксировали в Хмельницкой, Черниговской, Херсонской и Луганской областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2317 случаев;
  • Волынская область — 3281 случай;
  • Днепропетровская область — 1209 случаев;
  • Донецкая область — 794 случая;
  • Житомирская область — 1602 случая;
  • Закарпатская область — 4440 случаев;
  • Запорожская область — 669 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 3536 случаев;
  • Кировоградская область — 687 случаев;
  • г. Киев — 6961 случай;
  • Киевская область — 3308 случаев;
  • Львовская область — 8115 случаев;
  • Луганская область — 106 случаев;
  • Николаевская область — 522 случая;
  • Одесская область — 2573 случая;
  • Полтавская область — 353 случая;
  • Ровенская область — 5144 случая;
  • Сумская область — 371 случай;
  • Тернопольская область — 2456 случаев;
  • Харьковская область — 3033 случая;
  • Херсонская область — 213 случаев;
  • Хмельницкая область — 980 случаев;
  • Черновицкая область — 5332 случая;
  • Черкасская область — 845 случаев;
  • Черниговская область — 642 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 19 июля в Украине зафиксирован 731 новый случай заболевания коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

карантин коронавирус вирус пандемия болезнь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »